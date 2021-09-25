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رئيس التحرير
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توك شو

خبير بمركز الأهرام: السيسي خلص مصر من الجفاء التي كانت تعانيه بين الشرق والغرب |شاهد

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الدولة المصرية تسعى من خلال مجهوداتها بمشاريع تنفيذ الطرق والمحاور بربط الشرق بالغرب، متابعا: "دائما كانت مصر تعاني من جفاء استراتيجي بين الشرق والغرب ، والربط بين البحر الأحمر ووادي النيل والبحر المتوسط".

وأوضح الدكتور بشير عبد الفتاح ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامي " محمد جاد " : أن خطط ومشاريع ربط شرق مصر بغربها لم يكن بحسبان القادة السياسية في العهود السابقة ، مشيرا إلى أنه من أبرز إنجازات القيادة الحالية هو تنفيذ هذا الربط .

وتابع " عبد الفتاح " حديثة : أن هذا الربط له أبعاد تنموية كبيرة ، ومن أبرزها تسهيل انتقال التجارة بين الشرق والغرب ، مؤكدا : " من الصعب إحداث طفرة تنموية بدون الربط بين الشرق والغرب " .

وأكمل : أنه من ضمن أهمية الربط بين الشرق والغرب هو إعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي ، وتوفير آليات الحماية القانونية للمستثمرين ، متابعا : " هذا الربط يحدث المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبي وانجاحها " .

وأردف : أن هناك بعض المواطنين لا يمتلكون الرؤوية السياسية التي تمتلكها القيادة السياسية ، وهة ما يعرف بضيق النظر ، لأن هذه المشاريع ستوفر سهولة الانتقالات ، وبالتالي زيادة الدخل ، وارتفاع مستوى الخدمات بالمحافظات ، والنجاح في مسارات معينة يصب في مسارات أخرى . 

الدولة المصرية الدكتور بشير عبد الفتاح برنامج صباح البلد اخبار التوك شو الرئيس السيسي

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