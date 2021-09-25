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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "خالد.ع.أ.ع.أ" ، وبلغت إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و 588 جنيها مصريا تقريبا.

 

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "خالد.ع.أ.ع.أ" ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

 

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا شركة التشييد الشرقي للمقاولات بجده ، ونجح في الحصول علي مستحقات العامل المذكور الذي يعمل فني كهرباء لدي الشركة وبلغ إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و 588 جنيها مصريا تقر

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IMG_0162
محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي جدة السعودية مستحقات عامل

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