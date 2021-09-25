وفاة زوج شقيقة محمد السعدي.. آسر ياسين أبرز الحاضرين بالجنازة |صور وفيديو

انتقل إلي رحمة الله تعالي السيد فتحي رجب زوج شقيقة المنتج محمد السعدي، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم “السبت” عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ورصدت عدسة صدي البلد حضور عدد من النجوم والمشاهير للجنازة وكان من أبرزهم الفنان آسر ياسين.

يذكر أن محمد السعدي، رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، قال إن كل لحظات التجهيز للاحتفالية كانت صعبة، لكن أصعب دقائق في الاحتفالية كانت الدقائق الخمسة الأولى قبل بدئها.

وأضاف السعدي، أن العمل يتم منذ سنة وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصديقه على إقامة الحفل.

وأضاف السعدي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج علي مسئوليتي المذاع بقناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تعمل بالتركيز والاهتمام على التفاصيل، وهو مفتاح النجاح واهتمام الرئيس بالحدث منح أهمية كبرى، خاصة أنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل، وكان هناك تحديات لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.

وأكد أن المزج بين التسجيل والبث على الهواء جاء بعد الاستعانة بأماكن كثيرة، وعدد كاميرات ضخم، خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل، وليس التركيز على الموكب فقط، مما أدى لظهور جمال مصر.

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