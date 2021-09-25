أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم.. شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد الفيشاوي وهو يستعرض لياقته البدنية من داخل إحدى صالات الجيم، وعلق على الصورة قائلا: "قسم التشغيل في الفيشاوي لا يزال يتحول"



يذكر أن اخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم 30 مارس ويجمع الفيلم العديد من النجوم ومن بينهم ، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.



وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

يشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وأمير المصرى وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.



ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.



وتدور قصة الفيلم حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.