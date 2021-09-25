سامح شكري لـ الأمين العام للأمم المتحدة: مصر‬⁩ تقدر جهود حفظ السلم والأمن الدوليين

‏بحث ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية، اليوم السبت، قبيل مغادرته نيويورك، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المُتحدة أنطونيو جوتيريش أبرز القضايا على أجندة عمل الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية للأمين العام للامم المتحدة تقدير مصر‬⁩ لجهوده في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز عمل المنظمة الأُممية

واختتم الوزير شكري، اليوم السبت، زيارته الى نيويورك التي بدأها الأحد الماضي؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضمنت زيارة الوزير شكري المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

والتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، و قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

و عقد وزير الخارجية خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

واستهدفت لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة

شكري خلال لقائه مع جويتريش

شكري في مباحثاته مع جويتريش

شكري في لقائه مع جويتريش