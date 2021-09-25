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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان بتزيد فى الشتا .. كيف تحمى نفسك من التهابات اللثة

التهابات اللثة
التهابات اللثة

في فصل الشتاء تزداد معاناة الأشخاص من التهابات اللثة ومشاكل الأسنان مما يسبب لهم الكثير من الام مما يحتم اتباع بعض النصائح التى تساعد فى حماية اللثة من الإصابة بهذه المشكلات.

 

نعرض طرق تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات قبل بدء موسم الشتاء ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ”

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 الخيط
استخدم الخيط مرة في اليوم على الأقل، وهذا يساعد على إزالة البلاك والطعام الذي لا يمكن أن تصل إليه فرشاة الأسنان ، ولا يهم عندما تستخدم وافعلها في الليل، أو في الصباح، أو بعد الغداء.

 

 تنظيف الأسنان بانتظام
يمكن لطبيب الأسنان اكتشاف أعراض أمراض اللثة المبكرة إذا كنت تراها بشكل منتظم. بهذه الطريقة يمكن معالجة الأعراض قبل أن تصبح أكثر خطورة والتنظيف الاحترافي هو الطريقة الوحيدة لإزالة الجير ويمكنه أيضًا التخلص من أي لويحة فاتتك عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، وإذا كنت تعاني من التهاب اللثة ، فإن التنظيف بالفرشاة والخيط والتنظيف المنتظم للأسنان يمكن أن يساعد في عكس ذلك.

 

الإقلاع عن التدخين
ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بظهور أمراض اللثة، ونظرًا لأن التدخين يضعف جهاز المناعة لديك، فإنه يجعل من الصعب محاربة عدوى اللثة بالإضافة إلى ذلك يجعل التدخين شفاء اللثة صعب.


اغسل بالفرشاة مرتين في اليوم
اغسل أسنانك بعد كل وجبة وهذا يساعد على إزالة الطعام واللويحة المحتبسة بين الأسنان واللثة وافرك لسانك لأنه يمكن أن يؤوي البكتيريا، ويجب أن يكون لفرشاة الأسنان شعيرات ناعمة وتناسب فمك بشكل مريح .

 

ضع في اعتبارك فرشاة أسنان تعمل بالبطارية أو فرشاة أسنان كهربائية ويمكن أن تساعد هذه في تقليل التهاب اللثة والبلاك أكثر من التنظيف اليدوي، واستبدل فراشي الأسنان أو رؤوس فرش الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر ، أو قبل ذلك إذا بدأت الشعيرات في الاهتراء.

 

استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد
بالنسبة لمعجون الأسنان ، تصطف أرفف المتاجر بالعلامات التجارية التي تدعي أنها تقلل من التهاب اللثة وتنعش النفس وتبيض الأسنان، وتأكد من اختيار معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وله ختم.


استخدم غسول الفم العلاجي
عادة ما تكون متاحة بدون وصفة طبية ، يمكن أن تساعد غسولات الفم العلاجية في تقليل البلاك ، أو منع أو تقليل التهاب اللثة ، أو تقليل السرعة التي يتطور بها الترتر أو مزيج من هذه الفوائد بالإضافة إلى ذلك يساعد الشطف على إزالة جزيئات الطعام والحطام من الفم ذلك على الرغم من أنه ليس بديلاً عن تنظيف الأسنان بالخيط أو تنظيف الأسنان بالفرشاة مما يعني أنه تم اعتباره فعالًا وآمنًا، ولا يهم ما إذا كانت الفرشاة أو الخيط أو الشطف فقط قم بعمل جيد واستخدم المنتجات المناسبة.
 

اللثة التهابات اللثة الشتاء مشاكل الأسنان الوقاية الاسنان

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