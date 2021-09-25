أعلنت السعودية معاملة الطالب المعفي من اللقاح مثل "المحصن"، وفقا للاجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية التى تقضي بـ معاملة الطلاب المعفيين من أخذ لقاح فيروس «كورونا»، إذ أكدت ضرورة معاملة المعفيين (معفي) حسب تطبيق «توكلنا»، معاملة المحصّن مكتمل التحصين، فيما يخص الدوام الحضوري، وذلك في النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي الوقائي للعودة للمدارس، الصادر لهذا الشهر.

السعودية تُعلن معاملة الطالب المعفي من اللقاح مثل "المحصن"

كما أوضحت الوزارة السعودية إنه من الضروري أخذ قياس درجة الحرارة عند دخول الطلاب والموظفين، ليس ذك وفقط بل سيتم تسجيل بيانات من لديه حرارة مرتفعة من الطلاب وإعادته إلى المنزل.

وأكدت الوزارة السعودية إن تلك الإجراءات الموضحة أعلاه كان معمولا بها فى بداية العام الدراسي الجديدة، كما تضمنت الاجراءات التى قامت بها التعليم السعودية إلغاء شرط ترك الصف الأول فارغاً في حافلات النقل المدرسي.

إلغاء اشتراط ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طيلة مدة الرحلة 50%

هذا بالإضافة إلى إلغاء اشتراط ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طيلة مدة الرحلة 50% من مجمل الطاقة الاستيعابية للحافلة، وإلغاء شرط ترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة.

اجراءات الدراسة الحضورية

ومع انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا داخل المملكة السعودية أوضحت وزارة التعليم أن اجراءات الدراسة الحضورية تتضمن ضرورة أخذ جرعتين من اللقاحات المعتمدة لمن يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر،.

كما اشترطت أما الأصغر سناً من طلاب المرحلة الابتدائية فاشترطت -في حال عودتهم حضورياً- أن يكون جميع المخالطين لهم من مكتملي التحصين، مع الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في أثناء الدراسة.

وهذا وكانت وزارة التعليم رفعت نسبة التحصين بين منسوبيها من المعلمين والمعلمات والموظفين إلى نحو 97% والطلاب والطالبات 90.5%، ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.

وأكّدت وزارة التعليم لجميع منسوبيها أهمية الحصول على جرعتين من لقاح «كورونا»، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية» في جميع المنشآت التعليمية، ومتابعة تنفيذها للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

وكانت التعليم السعودية أعلنت فى وقت سابق احتساب الطلاب والطالبات غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "غائبين"، كما حثت جميع الطلاب والطالبات غير المحصنين على ضرورة استكمال جرعتي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متوفرة في 587 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

جاءت تلك الاجراءات على لسان المتحدث باسم التعليم العام، والذى أوضح أيضا فى وقت سابق أن "الوزارة حرصا منها على انتظام العملية التعليمية، كانت قد قررت تأجيل احتساب الغياب خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي لطلاب الجامعات والتدريب المهني والتقني وطلبة المدارس الذين وصلت أعمارهم (12) عاماً فأكثر الذين لم يتلقوا التحصين الكامل، وذلك حرصا منها على سلامة الطلبة والطالبات وأسرهم من مخاطر نقل العدوى".

وكانت وزارة التعليم، منحت الطلاب غير المحصنين بجرعتين مهلة لمدة أسبوعين دون احتسابهم غائبين عن الدراسة، بعدما قصرت دخول المنشآت التعليمية على من أخذوا جرعتين.

وفي أغسطس الماضي، كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري، آلية بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي".

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية إن طلبة رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة "روضتي"، حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70%، أو حتى تاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي، أيهما يسبق أولا.