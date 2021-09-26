ليلى عز العرب : شخصية أصيلة فى مسلسل "عائلة جيجى" تشبهني

أستضاف الإعلامي عمرو الليثي فى برنامجه "واحد من الناس"، نجوم وأبطال "عائلة جيجى" وهى الحكاية التي تسلط الضوء على هوس التريند والذي أصبح موضة ونوع من الجنون وخصوصا عند الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى وهوس على حساب اى قيمة واى صورة واى خصوصية.

أوضحت الفنانة نادين خلال حوارها بالبرنامج، أن شخصيتها الحقيقية لا تشبه شخصية "جيجي" من حكاية "عائلة جيجي" في مسلسل "ورا كل باب".

ومن جانبها قالت الفنانة ليلى عز العرب إن شخصيتها فى مسلسل عائلة جيجى جذبتها وهى الست أصيلة وناظرة مدرسة وتزوجت حبيبها وهناك تشابه بين شخصيتى الحقيقية وشخصية أصيلة بالمسلسل.

وأشارت إلي أن هناك تقاربا فى فكرة التناقش مع الشباب، وفى الحقيقة أحفادى عندهم هوس الترند، والأولاد ليل نهار على الموبايل.