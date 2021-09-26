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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وجيه عزام نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات

صدى البلد

فاز الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك في الانتخابات التي أقيمت على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي، الذي تم تنظيمه خلال بطولة العالم ( 2021 UCI Road World ) في مدينة فلاندرز ببلجيكا.

وشهد الاجتماع مناقشه تعديل دستور الاتحاد الدولي للدراجات الذي وافق عليه الكونجرس في وقت سابق أمس، وبناء على هذا التعديل أصبح الاتحاد الدولي للدراجات يضم نائبًا واحدًا على الأقل للرئيس من كل منطقة، ليصبح المجموع أربعة نواب للرئيس مقارنة بثلاثة نواب سابقًا.

وتضم قائمة نواب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات المنتخبين كل من:

الدكتور وجيه عزام (مصر)، رئيس الاتحاد الإفريقي للدائرة (CAC)، السيدة كاترينا ناش (جمهورية التشيك)، رئيسة لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للدراجات، وإنريكو ديلا كاسا، رئيس الاتحاد الأوروبي للدوران (UEC)، والسيد أسامة أحمد عبد الله الصفار (الإمارات العربية المتحدة)، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات (ACC).

وتبدأ فترة ولاية النواب الأربعة بمجرد انتخابهم، وتنتهي بعد مؤتمر الاتحاد الدولي للدراجات لعام 2025.

وجيه عزام الاتحاد الدولي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي الأفريقي للدراجات رئيس الاتحاد الدولي للدراجات فلاندرز ببلجيكا

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