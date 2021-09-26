كاتب صحفي: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في الاهتمام بقضايا المرأة |فيديو

قال عادل السنهورى ، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع ، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية وما تم تنفيذه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من تشريعات وقوانين يعد طفرة كبيرة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف "السنهورى"، خلال استضافته مع الاعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر تمتلك 12 مليون إمرأة معيلة والتى تتولى الإنفاق على أسرتها بنسبة 11% من إجمالي عدد السكان فى مصر.



وأشار إلى أن توجه الدولة للسيدات ومنحهم مشروعات صغيرة وقروض وذلك فى إطار منظومة استراتيجية كبرى والتى تعد قفزة اجتماعية واقتصادية ، لافتا إلى أن الرهان على المرأة المصرية ناجح ومتميز فى كافة الأشكال والأصعدة .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق اليوم الأحد فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب تحمل عنوان "المرأة صانعة السلام"، وذلك في جميع محافظات الجمهورية ورفع الوعي في خلال الفترة من ٢٧-٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ .

وأكدت ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج و الحملات التوعوية بالمجلس أن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة السلام " والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين .



حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات و معارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.



تجدر الإشارة إلى أن الحملة تتضمن تدريب مسبق للرائدات الريفيات بجميع المحافظات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن والسلام.



وعلى هامش الحملة تنطلق فعاليات فنية و حرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم " مصر أرض الأمان والسلام ".