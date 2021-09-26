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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني .. موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقناة الناقلة

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره ليفانتي اليوم، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقناة الناقلة:

تقام مباراة برشلونة ضدد ليفانتي في تمام الرابعة والربع عصرا “ بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

برشلونة ضد ليفانتي :

يسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لإيقاف نزيف النقاط، بتحقيق الفوز على ليفانتي في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني، أمام خيتافي 1 -1، وأمام قادش بدون أهداف.

وشهدت قائمة برشلونة  لمواجهة ليفانتي، عودة أنسو فاتي بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بينما يغيب فرانكي دي يونج بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام قادش، في الجولة الماضية.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى : تير شتيجن - نيتو -  إينياكي بينيا.

خط الدفاع : ديست -  جيرارد بيكيه - لينجليت - أروخو - صامويل أومتيتي  - مينجويزا - إريك جارسيا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بويج - سيرجي روبيرتو - نيكو جونزليس - جافي.

الهجوم:  كوتينيو -  أنسو فاتي  - ممفيس ديباي -  لوك دي يونج - يوسف ديمير.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفانتي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، للابتعاد خطوة عن منطقة الخطر، في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي، في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.

 

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