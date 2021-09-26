أشرف صبحي يلتقي فريق "النسور" لنشر ثقافة ممارسة الرياضية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مجموعة من الشباب والفتيات أعضاء فريق "النسور " بمحافظة البحيرة، في المركز الأوليمبي بالمعادي، الذين تهدف مبادراتهم إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين أوساط المواطنين.

عرض فريق "النسور" الفكرة العامة لنشاطهم وبرامجهم التي ينفذونها منذ نشأتهم عام 2015 ويهدفون إلى المساهمة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية بجهود ذاتية من خلال العروض الرياضية التي يقدمونها، وتواصلهم المباشر مع المواطنين؛ لخلق الوعي بأهمية الرياضة، ودورها الإيجابي على الفرد.

أكد وزير الشباب والرياضة تقديم الدعم الكامل لفريق النسور، بما يقدمونه من مشروعات وأنشطة تتعلق باللياقة البدنية الأمر الذي يتوافق واستراتيجية ورؤية الوزارة في نشر الثقافة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

طالب الوزير بتعميم مبادرة فريق "النسور" على مستوى محافظات الجمهورية، وضم الفريق لمشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية"، وتسميته بنسور وزارة الشباب والرياضة للياقة البدنية، مشيداً بمستوى البنية الرياضية لأعضاء الفريق الذين يعدون نموذجاً إيجابياً داخل المجتمع.