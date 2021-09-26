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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تزن ربع طن.. 7 صيادين يقاومون لمدة ساعة لاصطياد القرش الوحش

سمكة قرش
سمكة قرش

أصيب صياد بحالة من الانهاك الشديد بعد اصطياد سمكة قرش مميتة تزن 250 كيلو في المياه البريطانية.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قام سيمون ديفيدسون ، 39 عامًا ، باصطياد  القرش الوحش على بعد سبعة أميال من ساحل ديفون بالقرب من إلفراكومب.

 

واوضحت الصحيفة أن الصياد ظل يقاتل لمدة ساعة تقريبًا في ساحل بوربيجل، حتى تضرر جسده  خلال اصطياده القرش.

 

فيما تصارع هو وستة صيادون آخرون للامساك بسمكة القرش إلى جانب قاربهم البالغ طوله 37 قدمًا وأخذ قياساته.

 

يبلغ طوله سبعة أقدام تقريبًا ويبلغ محيطه ستة أقدام ، مما يمنحه وزنًا يقدر بـ250 كيلو، مما يجعله الأكبر على الإطلاق في المياه البريطانية.

 

يبلغ الرقم القياسي الرسمي لأكبر سمكة قرش بوربيجل تم صيده في المملكة المتحدة 230 كيلو، تم صيده في عام 1993 من قبل الصياد الاسكتلندي كريس بينيت قبالة جزر أوركني.

 

 

صياد سمكة قرش المياه البريطانية ساعة اخبار منوعات ترفيه

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