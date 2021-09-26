كشف لغز جريمة قتل بشعة.. نهال طايل توجه الشكر لـ وزارة الداخلية.. فيديو

وجهت الإعلامية نهال طايل، الشكر لرجال وزارة الداخلية، بعد كشف لغز جريمة قتل بشعة لموظف بالمرج رميا بالرصاص، قائلة: “رجال الداخلية دائما بيثبتوا إن بلادنا في أمان”.

وأضافت "طايل"، خلال تقديمها برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "وزارة الداخلية استجابت للبرنامج ولمناشدة زوجة المجني عليه، وتم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وأقر بارتكاب الواقعة".



وأشارت: "تم ضبط جميع المتهمين بالقضية"، مردفة: "يارب تكون زوجة المرحوم عرفت أن حق زوجها هيرجع"، مؤكدة: "بنشكر وزارة الداخلية ، لأنهم لا يتركونا وحاسين كل يوم إن بلادنا في أمان".

سايح في دمه.. تفاصيل مروعة لمقتل موظف بالمرج داخل شقته.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف بالمرج ضربا بالرصاص.



وقالت "زوجة الضحية"، "زوجي كان بيشتغل في البيت، وفجأة سمعنا صوت ضرب النار، وناس بتصوت طلعنا نشوف فيه إيه لقينا حسن أخوه منزله على السلم وكله دم"، متابعة "زوجي كان معايا ومكنش فيه أي مشاكل مع أي حد".



وأضافت "شوفنا حسن أخوه نازل بيه كله دم، طلعنا بيه على المستشفى، وقعد أسبوع في الرعاية وبعدين توفى"، مؤكدة "كان حنين وطيب، وعمره ما زعلني، ومكنش يخليني أنام زعلانة، محمود كان طيب مع الناس كلها".

واستكملت "مكنش ليه مشاكل مع أي حد، وكل الناس كانت بتحبه، وكان بيقعد مع العواجيز والأطفال، محمود مكنش ليه مشاكل، كان بييجي من شغله ينام ساعتين وبعدين ينزل المحل".



وأوضحت "نزلت جري على الصويت شوفته، ولحد دلوقتي مش مصدقة أنه راح مني، وحاسة أنه في حتة وهيرجع.. محمد ابني دائما يعيط ويسألني على باباه ويقولي أبويا وحشني".

وأكملت "عندي 3 أولاد محمد وعبدالحميد وكريم، وعايزة حقه وحق عيالي، عايزة حق الأطفال الصغيرين مش عارفة أقول لأولادي أبوهم فين".



واختتمت “بقوم الصبح أدور عليه في الشقة والشارع مش لاقياه، بقول أنه في حته وهيرجع، بكذب نفسي وبقول هيرجع”.