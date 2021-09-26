عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع مراعاة ظروف المواطنين

السكة الحديد: خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر القطارات

القطارات
القطارات

أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن السكة الحديد ما زالت تتكبد خسائر رغم زيادة أسعار التذاكر وعمليات التطوير التي تتم، موضحا أن سبب الخسائر يرجع إلى أن تعريفة السفر لا تتناسب مع التكلفة، مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين.

 

وأضاف محمد حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أن الخسائر ليست قصور في خدمات السكك الحديدية ولكنها مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين، متابعًا أن الخسائر سوف تقل تدريجيًا مع تطوير القطارات والسكك والإشارات.

 

واشار إلى أن عمليات التطوير سوف تساعد على رفع التذاكر، لكن دون المساس بتذاكر الركاب العاديين، مؤكدًا أن هناك دعم من هيئة السكك الحديدة بالتزامن مع عمليات التطوير ورفع التذاكر تدريجيًا، قائلًا: إن هناك خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر السكك الحديدة، مؤكدًا أنها توجه سياسي يراعي البُعد الاجتماعي.

خيري رمضان تذاكر القطارات السكة الحديد السكك الحديدية هيئة السكك الحديدية زيادة أسعار حديث القاهرة هيئة السكك الحديد رئيس هيئة السكك الحديدية

ترشيحاتنا

أستاذ مناعة يحذر من تناول أدوية خلال فترة تلقي لقاح كورونا.. فيديو

تعليق العمل بقانون المنافسة.. قرار عاجل من بريطانيا بشأن أزمة الوقود

أحمد موسى يشيد بافتتاح وحدة زراعة الأعضاء للكبد والكلى بجامعة عين شمس

20 رسالة مهمة من وزيرة الصحة عن مشروع التبرع بـ البلازما

أحمد موسى: استمرار تكدس السيارات أمام محطات الوقود ومشاجرات على البنزين بلندن

طبيب يفجر مفاجأة:ختان بعض الذكور جريمة والأسر تجري العملية أكثر من مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

أغلقت سفاراتها في 31 دولة.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف بسبب أزماتها الاقتصادية

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ