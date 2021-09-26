السكة الحديد: خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر القطارات

مع مراعاة ظروف المواطنين

أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن السكة الحديد ما زالت تتكبد خسائر رغم زيادة أسعار التذاكر وعمليات التطوير التي تتم، موضحا أن سبب الخسائر يرجع إلى أن تعريفة السفر لا تتناسب مع التكلفة، مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف محمد حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أن الخسائر ليست قصور في خدمات السكك الحديدية ولكنها مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين، متابعًا أن الخسائر سوف تقل تدريجيًا مع تطوير القطارات والسكك والإشارات.

واشار إلى أن عمليات التطوير سوف تساعد على رفع التذاكر، لكن دون المساس بتذاكر الركاب العاديين، مؤكدًا أن هناك دعم من هيئة السكك الحديدة بالتزامن مع عمليات التطوير ورفع التذاكر تدريجيًا، قائلًا: إن هناك خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر السكك الحديدة، مؤكدًا أنها توجه سياسي يراعي البُعد الاجتماعي.