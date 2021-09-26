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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصلحة الضرائب: لا ننتهك خصوصيات المواطنين خلال حصر مكاسب البلوجرز.. فيديو

الضرائب
الضرائب

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إنه تم فرض ضرائب جديدة على البلوجرز واليوتيوبرز، متابعًا أن الدولة يضيع عليها مبالغ بالمليارات ولا نستطيع رصدها، وهناك أشخاص يحصلون على ملايين من البلوجرز.

 

وأضاف رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، لا ننتهك خصوصيات المواطنين في أثناء حصر مكاسب البلوجرز، مؤكدًا أن وحدة الرصد تستهدف معرفة حجم أرباح البلوجرز؛ بحيث يتم تقييم فرض الضرائب بشكل صحيح.


وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تسمح لأي شخص بإجراء تعامل مادي، دون مراجعته من منظومة الضرائب، لافتا إلى أنه جارِ التواصل مع الشركات الدولية، مثل “جوجل، فيس بوك، يوتيوب”؛ للوصول إلى المعلومات الدقيقة بشأن مكاسب البلوجرز في مصر.

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