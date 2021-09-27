وسائل منع الحمل وصحة النساء .. اكتشف أضرار الأنواع الهرمونية.. وأيهم الأكثر فاعلية دون آثار جانبية

الصداع النصفي أبرز أضرار وسائل منع الحمل الهرموني

حبوب منع الحمل الهرمونية تسبب تأخر الحيض

الواقي الذكري هو أفضل وسيلة لمنع الحمل

يحتفي العالم في الـ 26 من سبتمبر بـ اليوم العالمي لـ وسائل منع الحمل حيث تعد من أهم الطرق التى تساعد المرأة فى تنظيم عملية الإنجاب ومن ثم يجب على النساء معرفة أهم المعلومات عنها من بينها ماهى أفضل الوسائل وأكثرها أمانا والفوائد والأضرار.

تعتبر وسائل منع الحمل الهرمونية من أكثر الوسائل الفعالة فى عملية تنظيم الحمل خاصة الحبوب واللولب الهرموني إلا أنها على المدى الطويل تسبب العديد من الأضرار الخطيرة على النساء من بينها زيادة الوزن وتغيرات العين.



ونرصد لكم أبرز أضرار وسائل منع الحمل الهرمونية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “medicalnewstoday ”.



النزيف بين الفترات

يشير النزيف الاختراقي أو التبقيع إلى حدوث نزيف مهبلي بين دورات الحيض وقد يبدو مثل نزيف خفيف أو إفرازات بنية اللون وهو اكثر الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل انتشارا ويحدث ذلك لأن الجسم يتكيف مع المستويات المتغيرة للهرمونات، والرحم يتكيف مع وجود بطانة أرق.

الغثيان

يعاني بعض الأشخاص من غثيان خفيف عند تناول حبوب منع الحمل لأول مرة، ولكن هذا عادة ما يقل وقد يساعد تناول حبوب منع الحمل مع الطعام أو في وقت النوم ولا ينبغي أن يجعل تحديد النسل الناس يشعرون بالمرض طوال الوقت، وإذا كان الغثيان شديدًا أو استمر لبضعة أشهر فمن الأفضل التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.

حنان الثدي

تؤدي حبوب منع الحمل إلى الشعور بالألم في الثديين خاصةً بعد وقت قصير من بدء الشخص في تناولها يومكن أن يساعد ارتداء حمالة الصدر الداعمة في تقليل إيلام الثدي.

يجب على الشخص التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول ألم شديد في الثدي أو تغيرات أخرى في الثدي خاصةً كتلة الثدي الجديدة أو المتغيرة .

الصداع النصفي

يمكن أن تسبب الهرمونات في حبوب منع الحمل أو يزيد من وتيرة الصداع والصداع النصفي ويمكن للتغييرات في الهرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) تسبب الصداع النصفي، ويمكن أن تعتمد الأعراض على الجرعة ونوع حبوب منع الحمل وعلى سبيل المثال من غير المرجح أن تسبب الحبوب ذات الجرعات المنخفضة هذه الأعراض، إذا كان الصداع النصفي لدى الشخص مرتبطًا بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، فإن تناول حبوب منع الحمل قد يقلل بالفعل من أعراضه.

زيادة الوزن

غالبًا ما تذكر حبوب منع الحمل زيادة الوزن كأثر جانبي محتمل ، على الرغم من أن الأبحاث لم تؤكد ذلك بعد ويمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل إلى زيادة احتباس السوائل أو وزن الماء وتؤدي لزيادة الدهون أو كتلة العضلات، وقد يبلغ بعض الأشخاص بدلاً من ذلك عن فقدان الوزن عند تناول حبوب منع الحمل، ولم تكن هناك أبحاث كافية لتأكيد ما إذا كانت الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل تؤدي إلى زيادة الوزن أو فقدانه.

تغيرات في المزاج

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في مزاج الشخص وعواطفه ويمكن للتغيرات في مستويات الهرمون التي قد يسببها تناول حبوب منع الحمل أن تؤثر على الحالة المزاجية للشخص.

وجدت دراسة أجريت على مليون أنثى في الدنمارك وجود صلة بين وسائل منع الحمل الهرمونية والاكتئاب .

إذا كان الشخص قلقًا بشأن تغيرات الحالة المزاجية ، فيمكنه التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص به وإذا كانت الأعراض مرتبطة بتناول حبوب منع الحمل ، فقد يساعد تغيير الحبوب.

تأخر الحيض

يمكن أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل إلى دورات طمث خفيفة جدًا أو ضياع الدورة الشهرية، وهذا بسبب الهرمونات التي تحتويها.

إذا اشتبهت امرأة في أنها قد تكون حاملاً ، فمن الأفضل إجراء اختبار الحمل وحبوب منع الحمل فعالة للغاية ، ولكن يمكن أن يحدث الحمل خاصة مع الاستخدام غير السليم.

يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في تأخر الدورة الشهرية أو ضياعها ، بما في ذلك:

ضغط عصبى

مرض

السفر

مشاكل هرمونية

مشاكل الغدة الدرقية

انخفاض الرغبة الجنسية

يمكن أن تؤثر حبوب منع الحمل على الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية لدى بعض الأشخاص وهذا بسبب التغيرات الهرمونية.

ويعاني الأشخاص الآخرون من زيادة الرغبة الجنسية عن طريق، على سبيل المثال إزالة أي مخاوف قد تكون لديهم بشأن الحمل وتخفيف أي أعراض لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

إفرازات مهبلية

قد تحدث تغييرات في الإفرازات المهبلية عند تناول حبوب منع الحمل وقد يكون هذا زيادة أو نقصانًا في تزييت المهبل أو تغيير في طبيعة الإفرازات وإذا تسببت حبوب منع الحمل في جفاف المهبل ويريد الشخص ممارسة نشاط جنسي ، فإن استخدام المزلقات يمكن أن يساعد في جعل ذلك أكثر راحة، وهذه التغييرات ليست ضارة عادة ولكن التغيرات في اللون أو الرائحة يمكن أن تشير إلى وجود عدوى.

تغييرات العين

بعض الأبحاث ربطت التغيرات الهرمونية بسبب حبوب منع الحمل مع سماكة القرنية في العين، ولا يشير هذا إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض العين، ولكنه قد يعني أن العدسات اللاصقة لم تعد مناسبة بشكل مريح.

يمكن للأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة التحدث إلى طبيب عيونهم إذا لاحظوا أي تغييرات في الرؤية أو تحمل العدسة.



أفضل وسائل منع الحمل

نعرض لكم فى هذا التقرير أفضل وسائل منع الحمل من حيث الفاعلية وعدم المعاناة من الآثار الجانبية “plannedparenthood".

إن أفضل وسائل منع الحمل التى يمكن أن تستخدمها المرأة بأقل مضاعفات هى اللولب أو الغرسة بالإضافة إلى الواقي الذكري الذي يستخدمه الزوج .

تعمل بعض أنواع تحديد النسل بشكل أفضل من غيرها، وأنواع النسل وسائل منع الحمل الأكثر فاعلية فى عملية تنظيم النسل هي الزرع واللولب كما انهم الأكثر ملائمة للاستخدام لمعظم الناس.

تعد طرق وسائل منع الحمل الأخرى مثل حبوب منع الحمل، والحلقة، والرقعة، والحقنة جيدة في منع الحمل إذا كنت تستخدمها بشكل مثالي، ولكن الناس ليسوا مثاليين ، وهذه الأساليب أسهل في العبث من الغرسات واللولب.

من المهم للغاية التأكد من استخدام وسائل منع الحمل بالطريقة الصحيحة وهذا يعني أنه لا يمكنك نسيان تناول حبوب منع الحمل ، أو تغيير خاتمك ، أو الحصول على حقنة في الوقت المحدد - أو ستكون معرضة لخطر الحمل، لذا فإن أفضل طريقة لتحديد النسل بالنسبة لك هي الطريقة التي تستخدمها دائمًا بشكل صحيح، وخذ خاصتنا اختبار تحديد النسل لمعرفة الطرق التي قد تكون الأفضل لك.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها ، يمكنك الحصول على قوة إضافية لمنع الحمل باستخدام وسائل منع الحمل والواقي الذكري معًا.

الواقي الذكري يعني حماية إضافية

الواقي الذكري هو أكثر وسائل منع الحمل الفعالة : فهو الطريقة الوحيدة للحصول على الحماية من الحمل والأمراض المنقولة جنسيًا أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.

لا توجد طريقة مثالية لتحديد النسل لدى المرأة لذا فإن استخدام الواقي الذكري مع نوع آخر من وسائل منع الحمل مثل الغرسة أو اللولب أو حبوب منع الحمل ويمنح المرأة حماية احتياطية في حالة فشل الوسيلة التى تستعملها.

والواقي الذكري يقلل بجدية فرصك في الحصول على جميع أنواع العدوى المنقولة جنسيا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والسيلان، والكلاميديا، والهربس .

شيء آخر رائع بخصوص الواقي الذكري هو أنه يمكنك الحصول عليه من أي مكان تقريبًا مثل الصيدليات ومحلات البقالة والمتاجر ومحطات الوقود والواقي الذكري لا يكلف الكثير من المال وأحيانًا يكون مجانيًا في العيادات المجتمعية أو مراكز الصحة المدرسية أو المراكز الصحية لتنظيم الأسرة .