عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي لمنع الحمل 2021.. تعرفي على كيفية اختيار وسيلة منع مناسبة

صدى البلد

يحتفل العالم يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع الحمل، فبالنسبة لأي زوجين ، يعد تنظيم الأسرة معلمًا مهمًا ، وأفضل طريقة للقيام به هي عندما يكونا مستعدين عاطفيًا وماليًا ليصبحا أبوين ،ـأما غير المستعدين لإنجاب طفل بعد ، فهناك العديد من خيارات منع الحمل المتاحة. 

بالنسبة للنساء ، على وجه الخصوص ، قد يبدو الأمر محيرًا بعض الشيء فيما يتعلق بالخيار الذي يجب اختياره 

 تشرح الدكتورة أرونا موراليدار ، كبيرة أطباء التوليد وأمراض النساء ، مستشفى فورتيس لا فيم ، ريتشموند رود ، بنغالور ، الخيارات المختلفة المتاحة ، وكيف يمكن للمرء اختيار ما يناسبهم بشكل أفضل.

وسائل منع الحمل 

1. الأساليب الطبيعية مثل تجنب فترة الخصوبة
2. طرق الحاجز مثل الواقي الذكري والأنثوي.
3. موانع الحمل الهرمونية مثل الحلقات المهبلية  وحبوب منع الحمل المركبة (حبوب منع الحمل).
4. وسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة للانعكاس مثل الأجهزة الرحمية (النحاس- T أو أنظمة إفراز الهرمونات) والغرسات والحقن.
5. أخيرًا ، الطرق الدائمة مثل استئصال الأنبوب أو قطع القناة الدافقة (وتسمى أيضًا التعقيم).

"يمكن للمرء أن يختار نوع وسائل منع الحمل بناءً على بعض العوامل: مدى فعاليتها ، والمخاطر والآثار الجانبية المحتملة ، وخطط الحمل في المستقبل ، والاختيار الشخصي ، وما إذا كانت هناك مشكلة طبية قد تؤثر على الفعالية ، وما إذا كان أي دواء حالي قد تسبب تفاعلات دوائية مع موانع الحمل ، "تقول الدكتور موراليدار.

اذا كان لديك أي شك حول الاستخدام الصحيح لأي من موانع الحمل هذه ، فقد يصبح استخدام موانع الحمل الطارئة أمرًا ضروريًا. 

وتحذر من أن هذه تشمل تناول حبوب الطوارئ في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 72 ساعة أو إدخال مادة النحاس T في موعد لا يتجاوز 5 أيام من وقت العلاقة الزوجية .

- يجب ألا تعتمد النساء على انقطاع الطمث أثناء الرضاعة (مرحلة عدم الحيض أثناء الرضاعة الطبيعية) كوسيلة لمنع الحمل.

- يجب أن يسعين للحصول على المشورة بشأن وسائل منع الحمل بعد 6 أسابيع من ولادتهن وأن يخططوا بشكل مثالي لفجوة 18-24 شهرًا بين الحمول. في الأشهر الستة الأولى ، يمكن استخدام حبوب البروجسترون فقط بأمان. تعتبر موانع الحمل طويلة الأمد والقابلة للانعكاس مثالية أيضًا بعد الانتهاء من الأسرة.

- تحتاج النساء فوق سن الأربعين أيضًا إلى وسائل منع حمل فعالة حيث توجد احتمالية للحمل حتى سن اليأس. يبلغ متوسط ​​سن انقطاع الطمث لدى النساء الهنديات 46 عامًا. خيارات مثل حبوب منع الحمل ، أو موانع الحمل طويلة المفعول التي يمكن عكسها ، أو 

منع الحمل الحمل وسائل منع الحمل موانع الحمل النساء

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 1.3 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي للبنوك في يونيو الماضي

شاهد... لون جديد لشاحنة رام TRX 1500 يخطف الأنظار

التعليم: بحث الموقف الأمني لجميع المتطوعين في المدارس قبل بدء العمل

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. وقته وكيفيته

العلمين الجديدة.. درة الساحل الشمالى تخطف الأنظار..فيديو

أخبار التكنولوجيا.. حاسبات آبل القادمة MacBook Pro تحصل على ميزات جديدة.. أرباح اليوتيوبرز والمشاهير من يوتيوب تقدر بملايين الدولارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

تحذير مرعب.. الأمم المتحدة: البشرية قريبة جدا من الإبادة النووية

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ