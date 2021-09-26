اليوم العالمي لمنع الحمل 2021.. تعرفي على كيفية اختيار وسيلة منع مناسبة

يحتفل العالم يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع الحمل، فبالنسبة لأي زوجين ، يعد تنظيم الأسرة معلمًا مهمًا ، وأفضل طريقة للقيام به هي عندما يكونا مستعدين عاطفيًا وماليًا ليصبحا أبوين ،ـأما غير المستعدين لإنجاب طفل بعد ، فهناك العديد من خيارات منع الحمل المتاحة.

بالنسبة للنساء ، على وجه الخصوص ، قد يبدو الأمر محيرًا بعض الشيء فيما يتعلق بالخيار الذي يجب اختياره

تشرح الدكتورة أرونا موراليدار ، كبيرة أطباء التوليد وأمراض النساء ، مستشفى فورتيس لا فيم ، ريتشموند رود ، بنغالور ، الخيارات المختلفة المتاحة ، وكيف يمكن للمرء اختيار ما يناسبهم بشكل أفضل.

وسائل منع الحمل

1. الأساليب الطبيعية مثل تجنب فترة الخصوبة

2. طرق الحاجز مثل الواقي الذكري والأنثوي.

3. موانع الحمل الهرمونية مثل الحلقات المهبلية وحبوب منع الحمل المركبة (حبوب منع الحمل).

4. وسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة للانعكاس مثل الأجهزة الرحمية (النحاس- T أو أنظمة إفراز الهرمونات) والغرسات والحقن.

5. أخيرًا ، الطرق الدائمة مثل استئصال الأنبوب أو قطع القناة الدافقة (وتسمى أيضًا التعقيم).

"يمكن للمرء أن يختار نوع وسائل منع الحمل بناءً على بعض العوامل: مدى فعاليتها ، والمخاطر والآثار الجانبية المحتملة ، وخطط الحمل في المستقبل ، والاختيار الشخصي ، وما إذا كانت هناك مشكلة طبية قد تؤثر على الفعالية ، وما إذا كان أي دواء حالي قد تسبب تفاعلات دوائية مع موانع الحمل ، "تقول الدكتور موراليدار.

اذا كان لديك أي شك حول الاستخدام الصحيح لأي من موانع الحمل هذه ، فقد يصبح استخدام موانع الحمل الطارئة أمرًا ضروريًا.

وتحذر من أن هذه تشمل تناول حبوب الطوارئ في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 72 ساعة أو إدخال مادة النحاس T في موعد لا يتجاوز 5 أيام من وقت العلاقة الزوجية .

- يجب ألا تعتمد النساء على انقطاع الطمث أثناء الرضاعة (مرحلة عدم الحيض أثناء الرضاعة الطبيعية) كوسيلة لمنع الحمل.

- يجب أن يسعين للحصول على المشورة بشأن وسائل منع الحمل بعد 6 أسابيع من ولادتهن وأن يخططوا بشكل مثالي لفجوة 18-24 شهرًا بين الحمول. في الأشهر الستة الأولى ، يمكن استخدام حبوب البروجسترون فقط بأمان. تعتبر موانع الحمل طويلة الأمد والقابلة للانعكاس مثالية أيضًا بعد الانتهاء من الأسرة.

- تحتاج النساء فوق سن الأربعين أيضًا إلى وسائل منع حمل فعالة حيث توجد احتمالية للحمل حتى سن اليأس. يبلغ متوسط ​​سن انقطاع الطمث لدى النساء الهنديات 46 عامًا. خيارات مثل حبوب منع الحمل ، أو موانع الحمل طويلة المفعول التي يمكن عكسها ، أو