مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث دهس بتونس.. فيديو

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، أمس الاحد، وذلك في حادث دهس بمدينة قصر هلال بتونس.

وأسفرت حادثة الدهس وفق وسائل الإعلام التونسية عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي "الحاج علي صوة" بقصر هلال لتلقي العلاج.

فيما أكدت إذاعة "جوهرة أف أم" أن قوات الأمن اعتقلت صاحب السيارة الذي نفذ عمليتي دهس بمدينتي صيادة وقصر هلال.

وأفادت الإذاعة بأنه لم تعرف بعد دوافع مرتكب العملية في انتظار التحقيق معه.

وذكرت الإذاعة نقلا عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول مواصلة التقدم في اتجاههم للتأكد من وفاتهم حسب قولهم.