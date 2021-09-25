عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. المنشقون عن حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد

تونس.. المنشقون عن
تونس.. المنشقون عن حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد

كشفت وسائل إعلام محلية في تونس عن أن القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، إن المنشقين عن حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها.

وكان 113 قياديا ومسؤولا قدموا استقالتهم صباح اليوم من حركة النهضة الإخوانية في تونس.

ووقع 113 قياديا وأعضاء من النهضة على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية.

تونس .. استقالة أكثر من 100 قيادي في حركة النهضة

وزير خارجية تونس يناقش الوضع الليبي مع نظيره بالنيجر

وقال المستقيلون من حركة النهضة في بيان إن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021.

وفي هذا السياق، قال أحمد النفاتي، عضو حركة النهضة المستقيل، إن قائمة المستقيلين من الحزب قد أقدمت على خطوتها بعد استنفذت كافة السبل لإحداث حركة تغيير جذرية وواضحة في حركة النهضة.

وأكد أن القيادات الحالية قد فرضت على الحزب نوعا من العزلة السياسية بسبب عديد الأخطاء التي ارتكبتها على مدى مشاركتها في الحكومات والتحالفات الحزبية منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

حركة النهضة تونس النهضة الإخوان احتجاجات تونس

موضوعات متعلقة

وزير خارجية تونس يناقش الوضع الليبي مع نظيره بالنيجر

شورى النهضة يسقط المكتب التنفيذي الجديد للحركة

ترشيحاتنا

تلبية لرغبة الجماهير| شاهد معروضات القطع الأثرية بمتاحف الجمهورية لـ شهر سبتمبر

%5 من المساكن المدعومة أبرزها..مزايا لـ الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون

الاثنين| افتتاح مهرجان المسرح المصري وتكريم اسميّ سمير غانم ودلال عبد العزيز

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أول سيدة تتولى المنصب بالمغرب.. تعرف على أسماء أغلالو عمدة الرباط

مدرب سلة الاتحاد السكندري: معسكر صربيا حقق أهدافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

يواجه السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال.. القبض على مصري تحرش بالنساء في جدة

حتى لا تعرض نفسك للعقوبة.. 3 شروط للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

المزيد

ساحة رأي

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ