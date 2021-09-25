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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية تونس يناقش الوضع الليبي مع نظيره بالنيجر

صدى البلد

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي مع وزير خارجية النيجر حاسومي ماسادو سبُل إنهاء معاناة الشعب الليبي بما يهيئ له أرضية التفرغ لتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب وكالة أنباء أفريقيا قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم السبت، إن الجرندي اجتمع مع ماسادو على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتّحدة المنعقدة بنيويورك الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدوّلية وخاصّة الوضع في ليبيا؛ إذ أكد الجرندي التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين لمساعدتهم على التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار.

وناقش الطرفان أيضًا الأوضاع في منطقة الساحل، وجرى التشديد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدّولية للتصدي لخطر الإرهاب في هذه المنطقة بصفة خاصّة وفي القارة الأفريقية عمومًا.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الجرندي في نيويورك، وأكد الوزير التونسي أيضا التزام بلاده بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في البلاد.

ووجدَّد المنفي وقوفه الدائم إلى جانب خيارات الشعب التونسي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة رئيس جمهورية تونس قيس سعيد إلى ليبيا في مارس الماضي.

وكان الجرندي قال إن بعض المصالح الدوليّة المتضاربة من شأنها إبقاء ليبيا في حالة عدم استقرار، وذلك خلال مشاركته في اجتماع منافشة «مسار برلين حول ليبيا» بنيويورك الذي ترأسته ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الأربعاء الماضي.

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وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي وزير خارجية النيجر حاسومي ماسادو الشعب الليبى الخارجية التونسية اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المت حدة

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