عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق قيس سعيد: تونس تمر بمرحلة حرجة ولسنا في نظام رئاسي

فريق قيس سعيد: تونس
فريق قيس سعيد: تونس تمر بمرحلة حرجة ولسنا في نظام رئاسي

قالت عضوة الحملة التفسيرية للرئيس التونسي بثينة بن كريديس إن تونس تمر الآن في "مرحلة استثنائية" وليست في "نظام رئاسي".

وأضافت في حوار مع إذاعة "موزاييك" التونسية، بشأن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أن "الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى".

وتابعت ''فكرة البناء القاعدي تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور اخر للسلطة التشريعية.. فكرة البناء من الاسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية''.

مكر الثعالب .. دعوات الغنوشي للنضال السلمي هدفها نشر الفوضى في تونس

تونس.. توقعات بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

وانتقدت عضوة فريق قيس سعيد دستور 2014 قائلة إن فيه "ضبابية"، ووصفت النظام السياسي بالهجين، قائلة إن هناك "ثمة خلل في توزيع السلطات"، وأن "الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها".

كما شددت بثينة على أن تونس اليوم ليست في نظام رئاسي ''ومازلنا في مرحلة استثنائية''.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن الرئيس قيس سعيد سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة.

تونس قيس سعيد الرئيس التونسي بثينة بن كريديس الدستور التونسي

موضوعات متعلقة

تونس تفرض ارتداء الكمامة علي من تجاوز سن السادسة

تونس.. توقعات بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

ترشيحاتنا

مران الزمالك المسائي.. اللاعبون يُهنئون كارتيرون بتجديد تعاقده

إشارات ضرورية للتحدث.. تعرف على أبسط الطرق للتواصل مع الصم بالأماكن العامة

علاج فعال لـ نوع نادر من السرطان يحقق نتائج إيجابية

تسريب وبيع قاعدة بيانات مستخدمي كلوب هاوس وفيسبوك

بـ41 مليون دولار.. كيف وصل ابن نجريج محمد صلاح إلى خامس اللاعبين دخلا بالعالم؟

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

كاشفا كواليس توقيع السيسي له|هاني عبد الهادي: تكريم الرئيس حلم طال انتظاره"خاص"

بـ41 مليون دولار.. كيف وصل ابن نجريج محمد صلاح إلى خامس اللاعبين دخلا بالعالم؟

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

بقوة السلاح.. كيف غيرت الصواريخ الصينية والطائرات الإيرانية ملامح الحرب في إثيوبيا؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

الشناوي ووليد سليمان ينهيان أزمة لاعبي الأهلي ببرج العرب

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ