فريق قيس سعيد: تونس تمر بمرحلة حرجة ولسنا في نظام رئاسي

قالت عضوة الحملة التفسيرية للرئيس التونسي بثينة بن كريديس إن تونس تمر الآن في "مرحلة استثنائية" وليست في "نظام رئاسي".

وأضافت في حوار مع إذاعة "موزاييك" التونسية، بشأن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أن "الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى".

وتابعت ''فكرة البناء القاعدي تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور اخر للسلطة التشريعية.. فكرة البناء من الاسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية''.

وانتقدت عضوة فريق قيس سعيد دستور 2014 قائلة إن فيه "ضبابية"، ووصفت النظام السياسي بالهجين، قائلة إن هناك "ثمة خلل في توزيع السلطات"، وأن "الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها".

كما شددت بثينة على أن تونس اليوم ليست في نظام رئاسي ''ومازلنا في مرحلة استثنائية''.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن الرئيس قيس سعيد سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة.