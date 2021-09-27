سحابة رماد بركاني تمنع إقلاع وهبوط عشرات الرحلات الجوية في جزيرة لا بالما الإسبانية

منعت سحابة هائلة من الرماد البركاني إقلاع وهبوط عشرات الرحلات الجوية في جزيرة لا بالما الإسبانية، أمس الأحد، مع استمرار قذف بركان كمبر فيجا الثائر صخورا منصهرة بقوة في الهواء.



وذكر موقع "فيزيكس أورج" البريطاني المتخصص في متابعة الأخبار العلمية، أنه لم تصل أو تقلع أية رحلات جوية من لا بالما، رغم إزالة عمال الطوارئ كل الرماد المتراكم على مدرجات الطائرات في المطار.



وأشار الموقع إلى أن سكان الجزيرة واجهوا اليوم مزيجا من الأخبار السيئة والجيدة، حيث تم السماح لبعض النازحين بالعودة إلى منازلهم مع انخفاض حدة النشاطات الزلزالية المرافقة لثوران البركان، لكن من جهة أخرى أحصت السلطات المحلية حجم الخسائر ووجدت أن نحو 430 مبنى تم تدميرها حتى الآن في جزيرة لا بالما.



جدير بالذكر أن بركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية التي تقع في البحر المتوسط شمال إفريقيا، ويعيش فيها نحو 85 ألف شخص، انفجر يوم 19 سبتمبر الماضي، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 6 آلاف شخص من منازلهم لتفادي الخسائر البشرية.