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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. شذى حسون تخطف الأنظار في إطلالة جذابة

شذي حسون
شذي حسون

حرصت الفنانة العراقية  شذى حسون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.


تألقت شذى حسون في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود،  أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


وعلقت شذي حسون علي الصور قائلة "اعرف قيمتك لا تقبل بأقل مما تستحق" نالت اعجاب متابعيها.

حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1:4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". 


وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

 
تفاصيل كلمة حلوة

أغنية “كلمة حلوة” لمحمد قماح و شذى حسون، من كلمات: رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع: محمد قماح، وميكس وماستر : خالد رؤوف، وجيتارات: جاليليو، إخراج : زوبيان وتوزيع شركة "شبكة ميوزيك" .


ونالت إعجاب الجمهور المصري والعربي وخاصة انها المرة الأولي التي تغني بها شذى حسون بالمصري، وكانت مفاجأة للجميع وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.


وكانت آخر أعمال المطربة شذى حسون،  أغنيتها  (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب و هذه الاغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت اشراف مصور المشاهير ذبيان سعد.

 


 

 

العراقية شذى حسون إطلالة جذابة فستان اسود أحدث ظهور تخطف الأنظار في اطلالة جذابة

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