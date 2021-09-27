حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمركز بيلا في كفر الشيخ.. صور

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، انتظام أعمال حملات النظافة وتفريغ حاويات القمامة التي تقوم بها قطاعات النظافة بالمدينة والقري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، أعمال حملة النظافة اليومية بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع وتفريغ حاويات القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة، بجانب رفع مخلفات وتراكمات القمامة من السوق العمومي بالمدينة.

كما نظمت الوحدات المحلية القروية، حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بالقرى والمدينة وتحت إشراف وتنفيذ نواب رئيس المدينة ورؤساء القري وبمشاركة معدات الوحدات القروية لتحسين منظومة النظافة، ومتابعة إصلاح خط المياه الرئيسي بإحدي شوارع قرية أبوبدوي والتأكد من عودة المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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