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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : طول منا موجود في مكاني ده أي جسور تعديات هتتشال|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولين ورجال الجيش والشرطة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، والموارد المائية ، مقاطعا حديث وزير الزراعة: الجسور دي هتتشال طول منا موجود في مكاني ده".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحه لمشروع محطة معالجة مصرف بحر البقر شرقي بورسعيد : 50 مليار جنيه لحد دلوقتي في مشروع تبطين الترع .. يعني البرنامج كله لو هنكمله يبقا 80 مليار جنيه .. بنعمل كده ليه ؟ .. ما الدولة كانت ماشية 30 و 40 سنة عايشة كده .. أنا أبطن ليه؟ .. وأدفع ليه ؟ " .

وأردف : ده أمن قومي .. عشان المحاصيل تكفينا .. عشان منستوردش من بره بالدولار".

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