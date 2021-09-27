عبد الغفار: الرئيس أوصى بنشر الوعي الرياضي بالجامعات وتحرك مع بداية الدراسة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه يكون في منتهى السعادة عند ممارسة الرياضة ، مشيرا إلى أن الاتحاد الرياضي للجامعات له دور هام جدا في دعم الرياضة بالجامعات.من خلال انشطته المختلفة.

وأضاف عبد الغفار خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، أنه من خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي به امس تطرق إلى أهمية نشر الوعي الرياضي داخل الجامعات لنشأة الفرد صحيا .

واشار إلى أنه مع بدء العام الدراسي لابد أن تبدأ الجامعات بنشر الوعي من خلال الاسبوع الاول بحيث يكون هناك اسابيع رياضية يتنافس فيها الطلاب من خلال الألعاب الرياضية والجماعية .



واكد وزير التعليم العالي أن كل الشباب الذين حصلوا على ميدالية اولمبية ، بذلوا جهدا كبيرا حيث يحتاج ذلك إلى ألم واجتهاد وحرمان وثقة بالنفس ليكون من الأوائل ، مازحا الطلاب : " الفتيات تفوقوا في الكاراتيه والتايكوندو وهي رياضات للدفاع عن النفس وذلك بمثابة انذار لجميع الرجال ".



واوضح أن صناعة البطل تبدأ بأسرة تكون خلف هؤلاء الشباب وهم أب وأم بذلوا الجهد ليصل أبناؤهم لهذه المكانة بالإضافة إلى اتحادات ومدربين ورياضية زرعوا بداخلهم الحلم، متابعا : " اتصور أن احلى لحظة في حياتهم هي لحظة رفع علم مصر أثناء تكريمهم ".



وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.



وقد حصل أحمد الجندي على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري وافريقي يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسي بطل التايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية والحاصل على برونزية وزن 67 كجم.

وبخلاف الثلاثي السابق، حصلت اللاعبة هداية ملاك لاعبة التايكوندو على الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حصلت على نفس الميدالية في دورة ريو دي جانيرو 2016، وحصلت فريال عبدالعزيز على الميدالية الذهبية وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه في أول مرة تستضيف دورة ألعاب أولمبية منافسات هذه اللعبة القتالية.