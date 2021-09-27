هنقدم لكم تسهيلات.. سقوط موظفين حكوميين مزيفين ينصبون على أهالي الخليفة

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة".

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهي بميدان السيدة نفيسة بمنطقة الخليفة ، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

باستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه مجرم مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبصحبته شخصين وبحوزتهم كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة" .

بمواجهتهم قرر الأول قيامه بالاشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة " وإدعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال ارتكابهم جرائمهم.

وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق ، وأقرا بارتكابهما عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.