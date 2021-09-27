عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنقدم لكم تسهيلات.. سقوط موظفين حكوميين مزيفين ينصبون على أهالي الخليفة

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة".

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهي بميدان السيدة نفيسة بمنطقة الخليفة ، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

 باستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه مجرم مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبصحبته شخصين وبحوزتهم كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة" .

شاهد| الرادارات المتطورة ترصد سرعتك من على بعد.. صور

سقوط عصابة تسرق المتعلقات من داخل السيارات بالقاهرة

 بمواجهتهم قرر الأول قيامه بالاشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة " وإدعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال ارتكابهم جرائمهم.

 وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق ، وأقرا بارتكابهما عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

 باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة تشكيل عصابى قسم الخليفة موظفين مزيفين اهالي الخليفة

ترشيحاتنا

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

السيسي: قمنا بتحويل 250 ألف فدان إلى مزرعة سمكية حية

المتعلقات الشخصية مجانا.. النقل توضح الأغراض التي تطبق الرسوم عليها في القطارات

جاب لأبوه ارتجاج في المخ| مدمن يضرب والده بـ وحشية في منشأة ناصر

حكم تلويث المجاري المائية .. الإفتاء: حرام شرعاً

وزيرة الصحة: حقن 26 طفلا بالعلاج الجيني من مصابي الضمور العضلي الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

خايف عليكم.. السيسي: أي تعدى على منشآت أو جسور غير مقبول

إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ