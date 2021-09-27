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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين.. فريال أشرف: فخورة بإطلاق اسمي على دفعة كلية الصيدلة

فريال اشرف
فريال اشرف

قالت فريال أشرف،  الحاصلة علي الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو والطالبة بكلية الصيدلة الجامعة البريطانية في مصر، إنها فخورة بتكريم الجامعة لها، مؤكدة أنها يتم تكريمها في منزلها الثاني.

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وأضافت " أشرف " خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين ، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الجامعة لها بمختلف المجالات،  بجانب اهتمامها بالرياضة ، لافتة إلي أن العام الجاري ستتخرج من الجامعة، موجهة الشكر علي إطلاق الجامعة اسمها علي دفعتها.


وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.


وقد حصل أحمد الجندي على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري وافريقي يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسي بطل التايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية والحاصل على برونزية وزن 67 كجم.

 

وبخلاف الثلاثي السابق، حصلت اللاعبة هداية ملاك لاعبة التايكوندو على الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حصلت على نفس الميدالية في دورة ريو دي جانيرو 2016، وحصلت فريال عبدالعزيز على الميدالية الذهبية وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه في أول مرة تستضيف دورة ألعاب أولمبية منافسات هذه اللعبة القتالية.

الحاصلة علي الميدالية الذهبية باولمبياد طوكيو كلية الصيدلة الجامعة البريطانية حفل تكريم الأبطال الأولمبيين طلاب الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فريال أشرف

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