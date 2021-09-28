اقتصاد الإمارات|غرفة عجمان تتعامل مع 43 نزاعا تجاريا خلال النصف الأول

حققت إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من العام 2021 العديد من الإنجازات الرامية لتعزيز الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع عبر تعريف ممثلي مجتمع الأعمال بالجوانب القانونية، ودور الغرفة بمساعدة أعضائها على حل نزاعاتهم التجارية باستخدام مجموعة من الوسائل المرنة، والطرق المنصفة والودية التي ترضي طرفي النزاع وتحفظ علاقاتهم التجارية.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، إنه في إطار جهودها لتوفيق النزاعات التجارية، تعاملت الإدارة خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري مع أكثر من 43 نزاعا تجاريا، جرى إغلاق 9 منها بعد التوصل لحلول لها، فيما لا يزال العمل جار على إيجاد حلول لـ 28 منها، في حين تم إغلاق ملفات 6 نزاعات لم يتم التوصل لحلول لها.

كما قامت الإدارة بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، واشتملت على عقد ندوتين، تناولت الأولى حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي، وجرى خلالها التعريف بجهود المشرع الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية ونتائج تلك الجهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأصحاب الابتكارات والموهوبين إلى الدولة.

وتناولت الندوة الثانية تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تم اطلاع المشاركين فيها على قرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

يذكر أن غرفة عجمان أطلقت خدمة الوساطة الالكترونية والمعنية بحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بمساعدة المستشارين القانونيين في الغرفة، حيث يُمكن للعملاء التقديم على هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة.

