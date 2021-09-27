الإسكان: استخدام المياه المعالجة في استصلاح 500 ألف فدان.. فيديو

قال الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الإساسية، إن نجاح اليوم وانجازاته يضاف إلى نجاحات وانجازات الدولة المصرية في ثوبها الجديد، مؤكدا أن الدولة لا تبخل علي المشاريع بأى أموال.

وأضاف سيد إسماعيل خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن مصر حريصة على كل متر مكعب من المياه، مؤكدا أن المياه ليست سلعة ولكنها حياة وهي أساس التنمية، مؤكدا أن محطة معالجة المياه التي تم افتتاحها اليوم هي الأكبر عالميا.

وأوضح سيد إسماعيل، أن المياه المعالجة سيتم استخدامها في استصلاح 500 ألف فدان وشهدنا اليوم أيضا افتتاح محطات تحلية للمياه من أجل توفير مياه للزراعة وللشرب في منطقة سيناء.

وتابع أن افتتاح محطة صرف بحر البقر جاء بالتزامن مع الإعلان عن بدء عمل محطات لتحلية المياه.