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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عندنا منه كتير.. من هو هيثم حسن الذي رفض تمثيل منتخب مصر من أجل فرنسا ؟

هيثم حسن
هيثم حسن

يعرفونه بـ رونالدينيو المصري، بسبب تقارب الشكل فقط دون الأداء والمستوى، ولم يكن معروفًا للجماهير المصرية أو نجما بازغًا في عالم الكرة قبل أن يتحدث عنه وائل جمعة ويكشف تفضيله لارتداء زي المنتخب الفرنسي عن منتخب مصر.

من هو هيثم حسن ؟

هيثم حسن لاعب يبلغ من العمر 19 عامًا لأب مصري وأم تونسية ومولود في فرنسا حيث تسعى لـ منتخبات مصر وتونس للظفر بخدماته، مع التسليم بصعوبة تمثيل منتخب فرنسا الذي يعج بنجوم العالم.

ويلعب هيثم حسن في دوري الدرجة الثانية الإسباني لفريق ميرانديس فمعارا من فياريال الذى يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2022. 

وبحسب موقع ترانسفير ماركت تبلغ قيمة هيثم حسن السوقية 2 مليون يورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة بنجوم المنتخب المصري محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه ومحمد الشناوي وأفشة ومصطفى محمد.

مركز هيثم حسن في الملعب وأهم انجازاته 

يلعب هيثم حسن في مركز الجناح الهجومي الذي يلعب فيه عدد غير قليل من نجوم منتخب مصر على رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو، والوافد الجديد عمر مرموش.

ولعب هيثم حسن مع فريق فياريال 24 مباراة لكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدفين وصناعة هدف ثالث خلال كل هذه المدة فخرج معارًا إلى أحد أندية الدرجة الثانية.

هيثم حسن مع منتخب فرنسا  

شوهد هيثم حسن بزي المنتخب الفرنسي للشباب الذي لعب له، لكن لم توثق أي انجازات لـ اللاعب الشاب مع منتخب الديوك ولم تكن له لقطات تُذكر.

ويأمل هيثم حسن في التواجد ضمن قائمة الديوك في الوقت الذي تعج فيه القائمة بأسماء كبيرة، ولا يسع مدرب المنتخب استدعاء نجوم كبار في المناسبات الكبرى فيستبعد أسماء لامعة لا يمكن مقارنة اللاعب بها، وعلى رأسها لاكازيت وموباي وديمتري باييه وميندي ومن قبلهم كريم بنزيما وحاتم بن عرفة.

هيثم حسن يرفض منتخب مصر 

من جانبه أكد وائل جمعه مدير الكرة بمنتخب مصر أن اللاعب المصري هيثم حسن ينتظر عرض المنتخب الفرنسي لتمثيله في المستقبل.

وأضاف وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية :حينما تواصلت مع والد هيثم حسن استشعرت رغبته في تمثيل نجلة لمنتخب فرنسا، ليرد عليه إبراهيم فايق مقدم البرنامج قائلًا: مصر ما ينفعش تتحط في مقارنة مع حد.

هيثم حسن منتخب مصر منتخب فرنسا وائل جمعة الدوري الإسباني

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عندنا منه كتير.. من هو هيثم حسن الذي رفض تمثيل منتخب مصر من أجل فرنسا ؟

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