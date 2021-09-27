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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحالف المقاولون العرب وأوراسكوم سر إنجاز المشروعات القومية العملاقة.. تفاصيل

صدى البلد

قال المهندس أحمد عباس عضو مجلس إدارة التحالف المنفذ لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، إن المشروعات الكبرى تؤكد أن لمصر قائد عظيم، مؤكدا أن تحالف المقاولون العرب وأوراسكوم نفذ العديد من المشروعات القومية العملاقة.


وأضاف  أحمد عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن المياه كانت تتجه إلى بحيرة المنزلة وتلوث البيئة لذلك تم الاستفادة منها بطريقة علمية، متابعا أن مصرف بحر البقر كان معدا للزراعة وليس للصرف الصناعي والمشكلة وبدأت منذ التسعينيات.


وأكد  أحمد عباس، أنه كان يتم الصرف الصناعي والزراعي والصحي في مصرف بحر البقر، مشيرا إلى أنه راعوا البعد الاقتصادي عند إنشاء المحطة.


وتابع  أن 7 آلاف عامل ومهندس يشاركون في مشروع بحر البقر، بطاقة عمل 22 مليون ساعة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

 

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".​

أحمد عباس مجلس إدارة بحر البقر أحمد موسى صدى البلد المقاولون العرب

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