الرئيس السيسى يصدر قرارا بوقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية.. ونواب: الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات

عضو اقتصادية النواب يطالب بالرقابة القوية على الأراضي ومعاقبة المتعدين

عضو زراعة النواب يطالب بتطبيق حازم للقانون على المتعدين على الأراضى الزراعية

نائبة: توجيهات الرئيس لإزالة تعديات المجاري المائية لحماية نهر النيل



انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن الاعتداء على المجرى المائي، وقال إن جميع التعديات على المجرى المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، موضحا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، وإذا كان الأمر يلزم لـ تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شيء مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة تفعيل الدور الرقابى من جانب الحكومة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية سواء عن طريق الإزالة أو الغرامة أو الحبس.

في البداية، طالب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخرى التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضي الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.

وأكد “الدسوقى” فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن التعديات على المجرى المائي والاراضى الزراعية يعكس حرصه الشديد على مصلحة الوطن، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث من الاولويات التى يجب ان تكون على طاولة الحكومة.

كما أيد السيد المنوفي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، التوجه الرئاسى بشأن إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائي ووقف الدعم عن أي شخص يعتدى على أى شئ مملوك للدولة.

وقال “المنوفي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت بالفعل تعديات عديدة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم يأتى فى اطار حرصه الدائم على مصلحة الوطن وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقة فى عهد الرئيس السيسى، فى مختلف المجالات والقطاعات، وهناك حراك على الأرض فى جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ومن جانبها، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وأشارت عبد الحليم إلى أن الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود "نيل بلا تعديات"، كما أنه يساهم في حماية مجرى نهر النيل، ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وطالبت الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة توجيهات الرئيس اليوم؛ للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.