المغرب: ملتزمون بالوصول إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب ملتزم بالوصول إلى حل لأزمة الصحراء المغربية بشكل يضمن سيادته.

وأضاف بوريطة في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعبر عن استعدادنا للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للصحراء المغربية في إطار احترام تام للسيادة المغربية".

على جانب آخر، قال الوزير المغربي إن حل الأزمة الليبية يأتي من الليبيين بمنأى عن التدخلات الخارجية، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وأشار الوزير بوريطة إلى أن المغرب يعمل من أجل علاقات سامية مع إسرائيل من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وتابع بوريطة "ضع القضية الفلسطينية كأول أولوياتنا ونتطلع إلى سلام شامل في الشرق الأوسط حتى تشكيل الدولة الدولة الفلسطينية المستقلة".