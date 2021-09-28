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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بزفة عيد الصليب.. تشييع جثمان عمانوئيل ضحية دهس سيارة بسوهاج

صدى البلد

شُيع منذ قليل جثمان الشاب العشريني عمانوئيل عادل، إلى مثواه الأخير، بين زفة واحتفال ضخم من المشيعين، حيث لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة قسم أول سوهاج، أمس والذي يتوافق مع ذكرى عيد الصليب.

 

وكانت منطقة المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج، قد شهدت واقعة تقشعِر لها الأبدان، وينشغِل بها الأذهان، حيث دهست سيدة في العقد الثالث من العُمر، شابا عشرينيا وحيد والديه، بسيارتها نتيجة عدم تمكنها من القيادة والعودة إلى الخلف.

مبتعرفش تسوق.. شاهد| سيدة تدهس شابا عشرينيا بسيارتها في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى الأميري، بوصول المدعو "عمانوئيل عادل لطيف - ٢٠ سنة - يعمل بإحدى محلات البويات - ويُقيم بدائرة القسم"، جثة هامدة؛ إثر دهسه أسفل عجلات سيارة ملاكي.

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة السيدة السيارة الملاكي خاصتها، لم تتمكن من عجلة القيادة، ولم تستطع العودة إلى الخلف وتفادي الشاب العشريني، فصدمته بسيارتها ليصبح الشاب بين السيارة الملاكي وإحدى المحلات بالشارع بمنطقة المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تشييع جثمان زفة سيارة ملاكى

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