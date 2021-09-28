الحكم بالإعدام والمؤبد لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في مقتل أمين شرطة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام على 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد على 9 أشخاص، وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد، وبراءة 6 آخرين، من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في قضية مقتل اثنين في غضون عام 2014 أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ، وسائق بقرية النزهة مركز المنصورة بعدما أمطروهم بالذخيرة حسب تقرير النيابة العامة، مما تسبب في مصرعهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبد الغفار، والمستشار ياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي سكرتارية النيابة.



وحكمت بإعدام 3 متهمين بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامهم شنقا وهم: أحمد أمين محمد كمال عبدالعال، وأحمد محمد محمد فوزي " هارب" وأكدت أسرته وفاته، وأحمد محمد حسن سليمان، بالإضافة إلي صدور حكم بالسجن المؤبد علي 9 متهمين، و بالسجن 10 سنوات علي متهم، بالإضافة إلي براءة 6 متهمين، حيث يبلغ عدد المتهمين في القضية إلي 19 متهما.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بقتل كل من: عبد الباسط أحمد المتولي المتولي الشناوي، 29 سنة، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش وخاله رضا رياض معوض عبد الله الجندي، 37 سنة سائق بقرية «النزهة» دائرة مركز المنصورة نتيجة إصابتهما بعدة طلقات نارية).



وتوصلت تحريات مباحث الدقهلية، في هذا الوقت، أن المتهمين كونوا فيما بينهم خلية إرهابية تستهدف القيام بالعمليات النوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتولوا تمويلها مادياً وحيازة أسلحة نارية "آلية" وذخائر بقصد استخدامها في العمليات النوعية، علاوة على تصنيعهم لمواد متفجرة وعبوات ناسفة وزرعها بجوار المقرات الشرطية وخط سير الأقوال والتمركزات الأمنية.