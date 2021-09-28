ربنا يخليكي لينا.. أوس أوس يهنئ والدته بعيد ميلادها

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ“أوس أوس”، نجم مسرح مصر، والدته، بمناسبة عيد ميلادها، برسالة مؤثرة وصورة من ذكرياتهما، نشرهما عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب: “كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي، ربنا يخليكي لينا".



مسرحية شمسية و4 كراسي

وعلي جانب آخر أعلن الفنان أشرف عبد الباقي ختام عروض الموسم الصيفي لمسرحية شمسية و4 كراسي التي كانت تعرض على مدار الفترة الماضية في الساحل الشمالي.

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، فيديو ملخص لعروض مسرحية شمسية وأربع كراسي وردود فعل الجمهور الذي حضر وأعجب بالمسرحية من بينهم نجوم ومشاهير.

وعرضت مسرحية شمسية و4 كراسي، في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، و شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.