عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يخليكي لينا.. أوس أوس يهنئ والدته بعيد ميلادها

صدى البلد

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ“أوس أوس”، نجم مسرح مصر، والدته، بمناسبة عيد ميلادها، برسالة مؤثرة وصورة من ذكرياتهما، نشرهما عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب: “كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي، ربنا يخليكي لينا".
 

مسرحية شمسية و4 كراسي

 

وعلي جانب آخر أعلن الفنان أشرف عبد الباقي ختام عروض الموسم الصيفي لمسرحية شمسية و4 كراسي التي كانت تعرض على مدار الفترة الماضية في الساحل الشمالي.

 

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، فيديو ملخص لعروض مسرحية شمسية وأربع كراسي وردود فعل الجمهور الذي حضر وأعجب بالمسرحية من بينهم نجوم ومشاهير.

 

وعرضت مسرحية شمسية و4 كراسي، في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، و شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

أوس أوس اعمال اوس اوس الفنان اوس اوس اوس اوس نجم مسرح مصر احتفال عيد ميلاد

ترشيحاتنا

إغلاق حكومي جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب الجمهوريين

أمر يسير يدخلك الجنة.. احرص على فعله

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

احترس.. علامة مجهولة تظهر قبل أيام من التعرض للنوبة القلبية

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفشي مرضي مرعب يضرب أمريكا.. بكتيريا مجهولة المصدر تظهر في 29 ولاية

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ