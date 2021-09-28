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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل في جميع المحافظات

صدى البلد

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل عن طريق تحديد إسم شركة الكهرباء التى تتبعها من بين شركات توزيع الكهرباء في مصر وعددها 9 شركات على مستوي الجمهورية.

ويقدم صدى البلد لقرائه كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق ..

  تحديد الشركة المختصة بمنطقتك لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والإستهلاك.
وتستطيع الدخول على مواقع الشركات التالية لمعرفة فاتورة الكهرباء وهي :-

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :

▪️شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط  @.

https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

▪️شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:الدخول على الرابط @.

http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx

▪️شركة القناة لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط  @.

https://cced.gov.eg/ar/?news=3077

▪️شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط @.

http://sdedc.gov.eg/ar/Fatora

▪️شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء(قيد التحديث)عبر الرابط @.

‏https://www.bedc.gov.eg/خدمة-العملاء/استعلام-و-سداد-فاتورة-الكهرباء/

▪️شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط @.

http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx

▪️شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط @.

https://electric.ahram.org.eg/upeg/

▪️شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط @.

http://ncedc.gov.eg

▪️شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط @.

http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx

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