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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة اتيكيت: الطفل يمتص كل التصرفات المحيطة به مثل الإسفنجة

خبيرة اتيكيت
خبيرة اتيكيت

قالت الدكتور رحاب المحمدى، خبيرة الاتيكيت، إنه من المفترض تعليم الطفل التصرفات السليمة من صغرة، من خلال تصرفاتنا الجيدة أمامة .

 

وأضافت رحاب المحمدى، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الاعلامية فرح سعيد، أنه لابد ان ينتبه الأب والأم لكل تصرفاتنا وأسلوبنا وارتفاع نبرة صوتنا أمامة فى كافى معاملاتنا اليومية أمامة.

 

وأشارت خبيرة الاتيكيت، إلى أنه علينا فهم أن الطفل الصغير ذكي جداً وفاهم ومدرك كل ما يدور حوله، لذلك في تصرفات الاباء والأمهات أمام ابنائهم من الصغر مهمة جداً لأنه يمتص كل التصرفات المحيطة به مثل الاسفنجة. 

 

وفى سياق أخر، قالت رحاب المحمدي، خبيرة الإتيكيت وإدارة المنزل، إن مفهوم الإتيكيت يعني العلاقات الإنسانية بين الناس وبعضها فيما يتعلق بالتصرفات، والإيماءات، والضحك، والطعام، والشراب والتعاملات.

وأضافت رحاب المحمدي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، أن مفهوم الإتيكيت لا يقتصر على الطعام والشراب وفقا لما يعرفه الكثيرون، حيث يعد اتيكيت الطعام والشراب سلوكا ضمن سلوكيات الإتيكيت، لافتة إلى أن اتيكيت العزومات يكون وفقا للعلاقات الإنسانية التى تربط صاحب العزومة بمدعويه.

وأوضحت رحاب المحمدي أنه من الضروري أن يهتم صاحب العزومة بضيوفه، فمن الإتيكيت أن يقوم بالإتصال بهم لدعوتهم على الطعام في منزله، و من ثم يبدأ الشخص يخبرهم بالموعد الطعام المناسب له ليحضروا.

وتابعت أن من اتيكيت العزومات أن يذهب الشخص المدعو على الطعام قبل ميعاد تناول الطعام بربع ساعة أو 10 دقائق.

التصرفات السليمة خبيرة الاتيكيت الاسفنجة رحاب المحمدى صباح البلد مفهوم الإتيكيت

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