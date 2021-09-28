عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تحدد موعد تطعيم الفرقة الثانية بالجرعة الأخيرة لـ كورونا

أداب القاهرة
أداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، توافر الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا للطلاب الذين تم تلقيهم الجرعة الأولى. 

 

ونوهت كلية الآداب، على طلاب الفرقة الثانية انتظام التوجه إلى منافذ التطعيم بالكلية المعلن عنها اليوم الثلاثاء لتلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

 

وأوضحت الكلية، أن غدا الأربعاء مخصص لطلاب الفرقة الثانية انتساب المتوجب عليهم تلقى الجرعة الثانية من اللقاح .

txt

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على خطوات التحويل لزراعة القاهرة والأوراق المطلوبة

txt

كيف تستقبل جامعة القاهرة ذوي الهمم؟.. الآداب تعتمد وحدة لـ تنمية قدراتهم.. وكلية سياسة واقتصاد تعلن إنشاء مركز الاستشارات لدعمهم

وكان الدكتور شريف شاهين، عميد ملكية الآداب جامعة القاهرة، أعلن بدء تطعيم طلاب الكلية ضد فيروس كورونا.

 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية قامت بتقسيم الطلاب على أيام لتقليل الازدحام والحفاظ على صحتهم على النحو التالي.

 

- الفرقة الثانية انتظام بدء من يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 والثلاثاء من كل اسبوع.

- الفرقة الثانية انتساب بدء من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 والأربعاء من كل اسبوع

- الفرقة الثالثة انتظام بدء من يوم الخميس الموافق 9/9/2021 والخميس من كل اسبوع

- الفرقة الثالثة انتساب بدء من يوم السبت الموافق 11/9/2021 والسبت من كل اسبوع

- الفرقة الرابعة انتظام بدء من يوم الأحد لموافق 12/9/2021 والأحد من كل اسبوع

- الفرقة الرابعة انتساب بدء من يوم الأثنين لموافق 13/9/2021 والأثنين من كل اسبوع.


وطالب الدكتور شاهين ، الطلاب بتسجيل بيانتهم على رابط وزارة الصحة
‏https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home
ومن لم يتمكن من التسجيل يمكنه التسجيل بالكلية امام العيادة.

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة الجرعة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قلب الأوضاع في أوروبا.. ماذا يحدث حال فوز الديمقراطيين الاشتراكيين في ألمانيا؟

صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لـ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

التوصيات الختامية.. اختتام مؤتمر حكماء المسلمين بالدعوة لتأسيس ائتلاف إعلامي عربي

الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس البرازيل ويتفقان على تشجيع السياحة لمصر

هل كثرة الدعاء تغير القدر ؟.. الإفتاء تجيب

صحيفة الاقتصادية: المنتخب السعودي يفقد 23.7 مليون ريال من قيمته السوقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

انفراد .. قرار جديد بشأن انتخابات الأهلى والزمالك.. تفاصيل

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

شاهد.. لحظة تحرش شاب بـ فنانة استعراضية شهيرة في قصر العيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. معجزات ربانية.. بئر زمزم التي لم يجف ماؤها منذ 5 آلاف عام

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

المزيد

ساحة رأي

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ