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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحيفة الاقتصادية: المنتخب السعودي يفقد 23.7 مليون ريال من قيمته السوقية

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

فقدت قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم المختارة لمواجهتي اليابان والصين في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مبلغ 5.425 مليون يورو (23,765,826 ريال) من قيمته السوقية مقارنة بالقيمة السوقية لقائمة الأخضر التي واجهت منتخبي فيتنام وعمان ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، بحسب صحيفة “الإقتصادية” السعودية.

وقالت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن القيمة السوقية للقائمة الحالية بلغت 27.575 مليون يورو (120,810,732 ريال)، فيما بلغت القيمة السابقة 33 مليون يورو (144,612,600 ريال).

وأوضحت، أن القائمة الحالية  شهدت استبعاد سالم الدوسري أغلى لاعب سعودي بـ 3.2 مليون يورو (14 مليون ريال)، محمد البريك 2.5 مليون يورو (10 مليون ريال)، عبد الله عطيف 500 ألف يورو (2.190 مليون ريال)، عبد الله الحمدان 700 ألف يورو (3 مليون ريال)، وعلي الأسمري 800 ألف يورو (3.5 مليون ريال).

كما ضم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر كلا من حسين قاسم 50 ألف يورو (220 ألف ريال)، ناصر الدوسري 75 ألف يورو (330 الف يورو)، عبد الرحمن العبود 800 ألف يورو (3.5 مليون ريال)، فراس البريكان 350 ألف يورو (1.537 مليون ريال)، ومحمد الكويكبي مليون يورو (4,382 مليون ريال).

وأصبح محمد كنو اللاعب الأعلى قيمة سوقية في قائمة الأخضر الحالية بـ 2.8 مليون يورو (12,264 مليون ريال)، يليه سلطان الغنام بـ 2.7 مليون يورو (11.830 مليون ريال)، ثم عبد الرحمن غريب بـ 2.2 مليون (9,636 مليون ريال)، وهما اللاعبين الثلاثة الذين تتجاوز قيمتهم مليوني يورو.

كما ضمت القائمة كلاً من محمد العويس (1.8 مليون يورو)، فواز القرني (200 ألف)، زيد البواردي (550 ألف)، محمد اليامي (1.3 مليون)، سعود عبد الحميد (850 ألف)، محمد خبراني (500 ألف)، عبد الإله العمري (500 ألف)، عبدالله مادو (1.1 مليون)، علي البليهي (550 ألف)، ياسر الشهراني (مليوني يورو)، علي الحسن (650 ألف)، سلمان الفرج (1.4 مليون)، سامي النجعي (650 ألف)، عبد الإله المالكي (1.6 مليون)، أيمن يحيى (750 ألف)، فهد المولد (1.4 مليون)، وصالح الشهري (1.8 مليون).

كأس العالم السعودية المنتخب السعودي هيرفي رينارد أخبار الكرة السعودية

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صحيفة الاقتصادية: المنتخب السعودي يفقد 23.7 مليون ريال من قيمته السوقية

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