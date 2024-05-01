المفاوضات بين تل أبيب وحماس.. الخارجية الأمريكية تكشف عن آخر التفاصيل |فيديو

كشف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين تل أبيب وحماس، مؤكدًا أنه لا توجد أي هدنة دون الوصول إلى اتفاق بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني على كافة التفاصيل.

وقال سامويل وربيرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع على فضائية ten، إنه لا يستطيع التكهن بأي نتيجة حول سير المفاوضات مع حركة حماس التي شنّت الهجوم على تل أبيب في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر حركة حماس إرهابية، ومن الصعب التكهن بأفعال هذه الحركة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية ترى أن تأسيس الدولة الفلسطينية أمر ضروري، ويجب أن يحدث من خلال عملية سياسية محدودة الوقت، حتى لا تمر سنوات طويلة، بدون رؤية دولة فلسطينية.