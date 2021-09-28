أبلغ عن لوحة أثرية.. الأعلى للآثار يكافئ المواطن يحيى طه

سلم اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار إلى المواطن يحيى طه الذي قام بالإبلاغ و تسليم لوحة أثرية كان قد عثر عليها، في شهر يوليو الماضي، داخل قطعة أرض يمتلكها بالإسماعيلية، أثناء استصلاحها تمهيدها للزراعة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري علي أن الوزارة تحرص دائما على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجا وعملا مشرفا للحفاظ على ارث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

كما تم منح المواطن مكافأة مالية تم تقديرها وفقا لقرار موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر أن هذه اللوحة الأثرية تم عرضها بمتحف الإسماعيلية بعد ترميمها، وهي تمثل أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق، ويبلغ طولها 230سم وعرضها 103سم وسمكها 45 سم؛ وهى مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

