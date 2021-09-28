هجمة بروحين..العارضة والقائم يحرمان مانشستر سيتي من التعادل مع باريس سان جيرمان

أهدر مانشستر سيتي الإنجليزي فرصة تعديل النتيجة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 25، أرسل كيفن دي بروين كرة عرضية من الجهة اليسرى بالمقاس على رأس رحيم ستيرلنج، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة، لترتد لـ برناندو سيلفا ليسددها بدوره في القائم مرة أخرى مضيعًا فرصة تعديل النتيجة لمانشستر سيتي.

وجاء هدف باريس سان جيرمان عن طريق السنغالي إدريسا جاي في الدقيقة الثامنة عندما اخترق كيليان مبابي دفاعات مانشستر سيتي من الجهة اليمنى، ليمرر كرة عرضية لم يتمكن نيمار من تسديدها، لتصل لـ جاي والذي وضعها في الشباك معلنًا عن تقدم باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديز

خط الوسط: إدريسا جاي - ماركو فيراتي - أندير هيريرا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

نشكيل مانشستر سيتي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر، إيمريك لابورت، روبين دياز، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري ، برناندو سيلفا، كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، رحيم ستيرلنج