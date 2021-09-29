كيف يتم حساب الضريبة على اليوتيوبرز.. مصلحة الضرائب تجيب

قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن التجارة الالكترونية في الفترة الأخيرة أصبحت جانبًا هامًا من التعاملات داخل المجتمع ورقمًا مهماً في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن عدد من يزاول تلك الأنشطة ليست لهم ملفات ضريبية.

وأضاف طلعت عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أى شخص لديه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق إيرادًا، هو في نظر القانون ممول ولديه التزام بفتح ملف ضريبي .

وتابع مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن ضريبة الدخل ليس لها حد أدنى طالما انه تتم ممارسة نشاط وتحقق دخلاً، مؤكدًا أن فتح ملف ضريبي لا يعنى سداد ضريبة.

ضريبة الدخل تحدد على أساس صافي الربح

وأشار طلعت عبد السلام إلى أن ضريبة الدخل تحدد على اساس صافي الربح وليس إجمالي الإيراد السنوي، مؤكدا أن كل شخص عليه تقديم الأوراق التي تثبت صافي الربح كل عام ليتم تحديد الضريبة عليها.

وأكد مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أنه يجب على أي شريكين يوتيوبرز فتح ملف ضريبي واحد باسم الشراكة.