مصطفى يونس: المشكلة ليست في البدري أو كيروش ولكن بمنظومة كرة القدم

قال الكابتن مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن السوشيال ميديا تؤثر في شخصية اللاعب، مؤكدًا أنه لن نحاسب كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني على لقاء ودي أو غيره ولكن سيكون في المباريات الرسمية.

وأضاف مصطفى يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المشكلة ليست في حسام البدري أو كيروش ولكن في منظومة كرة القدم .

لا بد من المساندة

وتابع مصطفى يونس، "أنا مختلف عن حاجات في الكرة في مصر ولكن لا بد من المساندة ومنتخب مصر يمثل بلدنا

وأرجو من الإعلام المساندة في الوقت الحالى".

وأشار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إلى أنه لا بد لمدرب المنتخب الجديد أن يحصل على فرصته كاملة وأن يأخذ وقته وأن تكون له رؤية.