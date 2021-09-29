مرعي: الاتحاد السكندري مستعد للبطولة العربية للسلة.. ومنافسينا لا يستهان بهم| فيديو

قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، إنه بدأ الاستعداد للمشاركة بالبطولة العربية عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة إفريقيا، موضحًا أن فريقه استعد على مدار أسبوع بالإسكندرية، ثم خرج إلى معسكر خارجي.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريقه يمتلك عدد من اللاعبين الجدد، وهو ما دفعه لتنظيم معسكر في صربيا، قبل العودة منذ 4 أيام دخل الفريق بعدها في معسكر مغلق.

وأشار إلى أن الأهلي- منافسه في البطولة العربية للأندية- يعد قويًا للغاية في ظل التغييرات التي أجراها الفريق سواء بالجهاز الفني أو لاعبين، موضحًا أنه لا يفضل المواجهات مع المدربين حيث يخوض البطولة العربية معتمدًا على أدواته، خاصة وأن جميع المنافسين أقوياء ولا يستهان بهم.

