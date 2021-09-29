تدريبات بدنية قوية لـ سيراميكا كليوباترا على شاطئ شرم الشيخ |صور

خاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريبات قوية في ختام معسكره التدريبي استعدادًا لخوض منافسات الدورى الممتاز.

ومنح الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، راحة 48 ساعة للاعبين عقب انتهاء معسكر الفريق المغلق في شرم الشيخ.

واختتم فريق سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق مساء أمس، وخاض فيه اللاعبون تدريبات يومية على فترتين، لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان برنامجًا تدريبيًا قويًا، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.

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