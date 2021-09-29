اعتبارا من اليوم.. فتح الحدود الأردنية السورية عبر مركز جابر

يبدأ، الأربعاء، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر-نصيب).

وبحسب وسائل إعلام أردنية قال وزير الداخلية الاردني مازن الفراية، أن إعادة فتح (مركز حدود جابر)، سيكون "وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن "القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي".