اعتبارا من اليوم.. فتح الحدود الأردنية السورية عبر مركز جابر

يبدأ، الأربعاء، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية (مركز حدود جابر-نصيب).
وبحسب وسائل إعلام أردنية قال وزير الداخلية الاردني مازن الفراية، أن إعادة فتح (مركز حدود جابر)، سيكون "وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن "القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي".